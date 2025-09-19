مباحثات "مثمرة" بين ترامب والرئيس الصيني

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمته مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة بأنها مثمرة، مؤكدا أنه سيزور الصين مطلع العام المقبل، فيما اعتبر شي المكالمة بناءة.

وجاء هذا الاتصال الهاتفي في خضم توترات تجارية وإستراتيجية، وهو الثاني بين الرئيسين منذ تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، والثالث منذ بداية العام إذ أجريا مكالمة يوم 17 من الشهر ذاته.

وعقب الاتصال، قال ترامب إنه انتهى من مكالمة مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني وإنه سيزور الصين في أوائل العام المقبل.

كما أشار ترامب إلى أنه اتفق مع نظيره الصيني على اللقاء في كوريا الجنوبية بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.

وأكد الرئيس الأميركي أنه أحرز تقدما في الكثير من القضايا، بما في ذلك التجارة والموافقة على اتفاقية تطبيق تيك توك، مشددا على أنهما اتفقا على التحدث مجددا عبر الهاتف.

في المقابل قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن الرئيس شي جين بينغ تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تيك توك، وقال إن الصين تحترم إرادة الشركات وترحب بأن تجري الشركات محادثات تجارية على أساس قواعد السوق وتتوصل إلى حلول تتماشى مع القانون الصيني.

ودعا الرئيس الصيني الولايات المتحدة إلى توفير بيئة أعمال مفتوحة ونزيهة وبلا تمييز للشركات الصينية.

وقال شي لترامب إن على الولايات المتحدة "تجنب فرض إجراءات تجارية تقييدية أحادية الجانب بهدف عدم تقويض المكتسبات التي تحققت خلال جولات تفاوض عدة"، بحسب ما نقلت عنه قناة "سي سي تي في" ووكالة أنباء الصين الجديدة الرسميتان.

قضية تيك توك

وكان الكونغرس أمر بإغلاق التطبيق أمام المستخدمين الأميركيين بحلول يناير/كانون الثاني 2025 ما لم تقرر شركة "بايت دانس" الصينية المالكة له بيع أصوله في الولايات المتحدة.

وامتنع ترامب عن تطبيق القانون، بينما سعت إدارته إلى إيجاد مالك جديد للتطبيق، في حين خشي الرئيس أن يؤدي حظره إلى إغضاب قاعدة مستخدمي تيك توك الضخمة وتعطيل الاتصالات السياسية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس "أنا أحب تطبيق تيك توك، فقد ساعد في انتخابي… تيك توك له قيمة هائلة. الولايات المتحدة لديها هذه القيمة في يدها لأننا نحن من يجب أن نوافق عليها".

ولا تزال الأسئلة الرئيسية حول الصفقة، فمن غير الواضح هيكل الملكية الدقيق للشركة، أو مقدار السيطرة التي ستحتفظ بها الصين أو ما إذا كان الكونغرس سيوافق عليها.

وأفادت رويترز بأن من شأن الصفقة نقل أصول تيك توك في الولايات المتحدة من بايت دانس إلى مالكيها الأميركيين. وقالت مصادر مطلعة على الصفقة إن تيك توك الأميركية ستظل تستخدم خوارزميات بايت دانس.

ويثير هذا الترتيب قلق المشرعين من احتمال تجسس بكين على الأميركيين أو قيامها بعمليات تأثير من خلال التطبيق، فيما قالت الصين إنه لا يوجد دليل على وجود تهديد للأمن القومي من قبل التطبيق

ومن القضايا الرئيسية الأخرى بين الولايات المتحدة والصين المنافسة بين الجانبين على أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة. وتريد الولايات المتحدة مزيدا من المشتريات الصينية من فول الصويا من الولايات المتحدة وطائرات بوينغ.

وتطالب الولايات المتحدة أيضا باتخاذ الصين إجراءات صارمة ضد تصدير المواد الكيميائية المرتبطة بالفنتانيل، وهو سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة. واتهمت بكين واشنطن بتحريف تلك القضية.