زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مسيّرات هجومية

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار طائرات هجومية مسيّرة من طراز "كومسونغ" وأمر بتعزيز قدراتها عبر الذكاء الاصطناعي.

وقد أظهرت صور -نشرتها وسائل الإعلام الرسمية- عملية إقلاع هذه الطائرات وتدميرها لهدف محدد.

وقالت الوكالة إن كيم أعرب عن "رضاه الكبير" إزاء ما وصفته بـ"الفعالية القتالية الممتازة" لهذه الطائرات.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن المسيّرات الهجومية باتت عنصرا رئيسيا في النشاط العسكري وأولوية قصوى في تحديث القوات المسلحة لبلاده.

وأصدر كيم توجيهات بتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إضافة إلى توسيع قدرات الإنتاج وتعزيز منظومة الطائرات الإستراتيجية المخصصة للاستطلاع والعمليات الهجومية.

وكانت بيونغ يانغ قد كشفت عن أولى طائراتها الهجومية المسيّرة العام الماضي، وحذّر خبراء من ارتباط هذا التطور بتحالفها المتنامي مع روسيا.

ويرتبط البلدان بمعاهدة دفاع مشترك أبرمت عام 2024، ويواجه كل منهما عقوبات دولية كبيرة، والتي فرضت على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، وعلى بيونغ يانغ بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

ووفق تقارير وكالات استخبارات كورية جنوبية وغربية فإن بيونغ يانغ أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي إلى روسيا عام 2024، بينهم نحو 600 قُتلوا خلال الحرب إلى جانب القوات الروسية، إضافة إلى تزويد موسكو بقذائف مدفعية وأنظمة صاروخية بعيدة المدى.