كاتس يتوعد باغتيال الحوثي ورفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي ورفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء.

وقال كاتس في تغريدة له على منصة إكس اليوم الجمعة "عبد الملك الحوثي وقتك سيأتي، ستُرسل لملاقاة بقية هيئة حكومتك وكل مجرمي محور الشر الذين ينتظرون في أعماق الجحيم".

ويشير كاتس إلى اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا) أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعا لهم في صنعاء أواخر أغسطس/آب الماضي.

وأضاف كاتس "سيستبدل شعار (الموت لإسرائيل، ولعنة على اليهود) المكتوب على علم الحوثيين بعلم إسرائيل الذي سيرتفع فوق عاصمة اليمن الموحدة".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل وعلى سفن تجارية مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن، مؤكدين أن ذلك يأتي إسنادا للفلسطينيين.

في المقابل، نفّذت إسرائيل جولات من الضربات الدامية على اليمن، استهدفت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء الدولي.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قررت الجماعة تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر "استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة"، لدعم قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.