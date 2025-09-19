عاجل,
أخبار|سوريا

عاجل | القيادة الوسطى الأميركية: قواتنا شنت اليوم غارة في سوريا أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في تنظيم الدولة

Published On 19/9/2025
|
آخر تحديث: 20:33 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان