مقتل قيادي بتنظيم الدولة بغارة أميركية في سوريا

A pair of U.S. Air Force F-15E Strike Eagles fly over northern Iraq after conducting airstrikes in Syria, in this U.S. Air Force handout photo taken early in the morning of September 23, 2014. These aircraft were part of a large coalition strike package that was the first to strike ISIL targets in Syria. At least 14 Islamic State fighters were killed in air strikes by U.S.-led forces overnight in northeast Syria, a group monitoring the war said on September 25, 2014, and the Syrian air force bombed rebel areas in the west of the country. REUTERS/U.S. Air Force/Senior Airman Matthew Bruch/Handout (IRAQ - Tags: POLITICS CONFLICT) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. early in the morning of
طائرتان أميركيتان تابعتان لقوات التحالف تحلقان فوق العراق بعد تنفيذ غارة ضد تنظيم الدولة بسوريا عام 2014 (رويترز)
Published On 19/9/2025
آخر تحديث: 21:24 (توقيت مكة)

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أنها قتلت عضو تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا عمر عبد القادر بغارة شنتها على البلاد.

ووصفت القيادة الوسطى عمر عبد القادر -في منشور على منصة إكس- بأنه مسؤول بارز في تنظيم الدولة كان يخطط لمهاجمة الولايات المتحدة، وفق تعبيرها.

واعتبرت مقتله يعرقل قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات إرهابية ضد الأميركيين وحلفائهم، لكنها لم تكشف المزيد من التفاصيل ولم تحدد مكان تنفيذ الغارة.

بدوره، قال قائد القيادة الوسطى الأميركية براد كوبر إن بلاده لن تتهاون في ملاحقة الإرهابيين الساعين لمهاجمة الولايات المتحدة.

عملية مشتركة

وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت عن جهاز مكافحة الإرهاب تأكيده مقتل القيادي بتنظيم الدولة عمر عبد القادر في عملية وصفتها بالنوعية نفذت داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن العملية جرت فجر اليوم الجمعة بعد متابعة استخباراتية استمرت أشهرا ليتم استهدافه بضربة جوية نفذتها قوات التحالف الدولي.

وذكر الجهاز أن عمر عبد القادر المكنى بـ"عبد الرحمن الحلبي" كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يعرف بـ"الولايات البعيدة".

كما تورط بشكل مباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان (عام 2013)، إضافة إلى محاولات لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة، وفق ما أضاف البيان العراقي.

وخلال الأشهر الماضية، نفذ التحالف الدولي غارات عدة في سوريا بهدف القضاء على قادة في تنظيم الدولة.

وأعلن الجيش الأميركي في أغسطس/آب الماضي، مقتل قيادي بارز في التنظيم وممول رئيسي لهجمات في العراق وسوريا، خلال عملية أمنية جرت في إدلب شمال سوريا.

المصدر: الجزيرة

