مقتل قيادي بتنظيم الدولة بغارة أميركية في سوريا

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أنها قتلت عضو تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا عمر عبد القادر بغارة شنتها على البلاد.

ووصفت القيادة الوسطى عمر عبد القادر -في منشور على منصة إكس- بأنه مسؤول بارز في تنظيم الدولة كان يخطط لمهاجمة الولايات المتحدة، وفق تعبيرها.

واعتبرت مقتله يعرقل قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات إرهابية ضد الأميركيين وحلفائهم، لكنها لم تكشف المزيد من التفاصيل ولم تحدد مكان تنفيذ الغارة.

بدوره، قال قائد القيادة الوسطى الأميركية براد كوبر إن بلاده لن تتهاون في ملاحقة الإرهابيين الساعين لمهاجمة الولايات المتحدة.

عملية مشتركة

وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت عن جهاز مكافحة الإرهاب تأكيده مقتل القيادي بتنظيم الدولة عمر عبد القادر في عملية وصفتها بالنوعية نفذت داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن العملية جرت فجر اليوم الجمعة بعد متابعة استخباراتية استمرت أشهرا ليتم استهدافه بضربة جوية نفذتها قوات التحالف الدولي.

وذكر الجهاز أن عمر عبد القادر المكنى بـ"عبد الرحمن الحلبي" كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يعرف بـ"الولايات البعيدة".

كما تورط بشكل مباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان (عام 2013)، إضافة إلى محاولات لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة، وفق ما أضاف البيان العراقي.

وخلال الأشهر الماضية، نفذ التحالف الدولي غارات عدة في سوريا بهدف القضاء على قادة في تنظيم الدولة.

وأعلن الجيش الأميركي في أغسطس/آب الماضي، مقتل قيادي بارز في التنظيم وممول رئيسي لهجمات في العراق وسوريا، خلال عملية أمنية جرت في إدلب شمال سوريا.