توقيف وزيرة سابقة في توغو بعد انتقادها الرئيس غناسينغبي

أوقفت السلطات في توغو، أول أمس الأربعاء، وزيرة الدفاع السابقة مارغريت غناكادي التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أبرز الأصوات المنتقدة للرئيس فور غناسينغبي، وفق ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية.

وقد شغلت غناكادي، وهي شقيقة زوجة الرئيس، منصبها بين عامي 2020 و2022، قبل أن تدعو في أغسطس/آب الماضي إلى استقالة غناسينغبي "من أجل إفساح المجال أمام انتقال سلمي وشامل" على حد تعبيرها.

اتهامات وانتقادات

ذكرت مصادر أمنية أن الوزيرة السابقة تواجه اتهامات بـ"أفعال خطيرة" بينها "تحريض العسكريين على التمرد وتحمل مسؤولياتهم".

ويأتي توقيفها بعد نشرها عدة مقالات وتصريحات تنتقد إدارة الرئيس الذي يحكم البلاد منذ عام 2005.

ومن جانبها، نددت حركة "لا تلمسوا دستوري" -التي تضم أحزابًا ومكونات من المجتمع المدني- بما وصفته "اعتقالًا بلا مذكرة" نفذته قوات ملثمة، معتبرة الأمر "إسكاتًا لصوت معارض من داخل العائلة الحاكمة".

سياق سياسي متوتر

وكانت غناكادي قد أبدت دعمها لاحتجاجات نُظمت أواخر أغسطس/آب، متحدية قوات الأمن في حيها.

وتشهد توغو منذ يونيو/حزيران موجة توتر سياسي، تخللتها احتجاجات قُتل خلالها -حسب منظمات حقوقية- ما لا يقل عن 7 أشخاص، وسط اعتقالات في صفوف المعارضين، وارتفاع أسعار الكهرباء، وإقرار تعديل دستوري يعزز صلاحيات الرئيس.