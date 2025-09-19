تسمم 800 طالب بعد تناول وجبات مدرسية في إندونيسيا

قال مسؤولون إندونيسيون اليوم الجمعة إن أكثر من 800 طالب أصيبوا في واقعتي تسمم غذائي جماعي هذا الأسبوع بعد تناولهم وجبات مدرسية مجانية تقدمها الحكومة للطلاب.

وأصيب في إحدى الواقعتين أكثر من 500 طالب، وهو أكبر عدد إصابات حتى الآن في إطار البرنامج الرائد الذي أطلقه الرئيس برابوو سوبيانتو.

وقال نور الدين يانا سكرتير الحكومة المحلية في منطقة جاروت التابعة لإقليم جاوة الغربية، إن 569 طالبا في 5 مدارس أصيبوا بالغثيان والقيء يوم الأربعاء الماضي بعد تناولهم الدجاج والأرز الذي قدمه مطبخ الوجبات المجانية في اليوم السابق.

وبيّن أنه لا يزال 10 طلاب يتلقون العلاج بالمستشفى في وقت تعافى فيه الآخرون، موضحا أنه في البداية تعيّن نقل نحو 30 طالبا إلى المستشفى، في حين عولج الباقون في المنزل.

وأشار يانا إلى أن الحكومة المحلية ستزيد من الرقابة على المطبخ الذي يقدم الوجبات، مضيفا أن البرنامج لن يتوقف، ولكن بدلا من ذلك سيُعطى الطلاب المزيد من الأغذية الأساسية، مثل الخبز والحليب والبيض المسلوق والفاكهة في الوقت الحالي.

وقالت وكالة التغذية الوطنية، التي تشرف على البرنامج، في بيان إن حالة تسمم غذائي جماعي أخرى مرتبطة بالبرنامج وقعت الأربعاء الماضي في جزر بانجاي في إقليم سولاويسي وسط البلاد، مما أثر على 277 طالبا، لافتة إلى أن توزيع الوجبات في المنطقة توقف مؤقتا.

ووفقا لمعهد تنمية الاقتصاد والتمويل، وهو مركز أبحاث مقره إندونيسيا، أصيب أكثر من 4 آلاف طفل بالتسمم الغذائي بعد تناول الوجبات الغذائية منذ إطلاق البرنامج في يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس/آب الماضيين، مما أثار تساؤلات بشأن الرقابة.