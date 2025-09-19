ترحيل أول لاجئ من بريطانيا إلى فرنسا بموجب اتفاق بين البلدين

أعلنت المملكة المتحدة الخميس ترحيل أول شخص إلى فرنسا بموجب اتفاق "واحد مقابل واحد" للجوء، المبرم بين لندن وباريس والذي يسمح بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون في القوارب الصغيرة إلى بريطانيا.

وأكدت وزارة الداخلية وفق ما نقلت وسائل إعلام بريطانية أن أول مهاجر عبر القناة قد رُحل إلى فرنسا بموجب الاتفاق المثير للجدل "واحد مقابل واحد".

وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود "هذه خطوة أولى مهمة نحو تأمين حدودنا"، وأكدت أنها تبعث برسالة إلى الأشخاص الذين يعبرون في قوارب صغيرة مفادها "إذا دخلت المملكة المتحدة بشكل غير قانوني فسنسعى إلى ترحيلك".

وتعهدت الوزيرة بمواصلة الطعن في أي محاولات "متأخرة وعبثية لعرقلة عملية الترحيل أمام المحاكم"، وشددت على أن المملكة المتحدة ستظل تقوم بدورها في مساعدة من سمتهم "الفارين حقا من الاضطهاد".

وتسمح المعاهدة البريطانية-الفرنسية، التي دخلت حيز التنفيذ في 6 أغسطس/آب الماضي، للمملكة المتحدة باحتجاز وترحيل الأشخاص الذين يدخلون في القوارب الصغيرة بسرعة، وفي المقابل، ستقبل المملكة المتحدة عددا مساويا من الأشخاص عبر مسار آمن وقانوني تم إنشاؤه حديثا ويخضع لفحوصات أمنية.

وقالت وزارة الداخلية: "اليوم سنقدم استئنافاً إلى محكمة الاستئناف لتقييد المدة التي يُمنح فيها الشخص لتقديم أدلة لإعادة النظر".

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إلغاء تذاكر طالبي لجوء كان من المقرر ترحيلهم جواً، وعقب طعن أمام المحكمة العليا أوقف ترحيل رجل إريتري يبلغ من العمر 25 عاما إلى فرنسا يوم الثلاثاء، وقد مُنح وقتاً إضافياً لجمع الأدلة المتعلقة بادعائه أنه ضحية اتجار بالبشر.

وجرى إيقاف عملية ترحيل واحدة على الأقل إلى فرنسا يوم الخميس، بعد أن نُقل طالب لجوء إلى مطار هيثرو استعدادا لرحلة الساعة 3 مساء، وأخبر الرجل وزارة الداخلية أنه يبلغ من العمر 17 عاماً، لكن المسؤولين أصروا على أنه تجاوز 18 عاماً ويمكن ترحيله بأمان إلى فرنسا.

إعلان

وبموجب شروط المعاهدة بين المملكة المتحدة وفرنسا لمنع العبور الخطر بالقوارب الصغيرة، لا يمكن ترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم.