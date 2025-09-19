ترامب يستقبل أردوغان الخميس لبحث "صفقات كبيرة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان الخميس المقبل في البيت الأبيض، مؤكدا أن البلدين يبحثان صفقات تجارية وعسكرية كبيرة.

وقال ترامب عبر منصته الخاصة تروث سوشيال إن أردوغان سيزور البيت الأبيض بعد أن يشارك الرئيسان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف أنه يعمل مع الرئيس التركي على صفقات تجارية وعسكرية بينها صفقتان كبيرتان لبيع طائرات بوينغ وطائرات حربية من طراز إف-16 لتركيا.

كما قال ترامب إنه يعمل مع أردوغان على مواصلة المحادثات بشأن طائرات إف-35، وتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي.

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس التركي لواشنطن منذ عام 2019 خلال ولاية دونالد ترامب الأولى.

يذكر أن تركيا تجري منذ سنوات محادثات مع الولايات المتحدة لشراء طائرات إف-35 الشبحية.