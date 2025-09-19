أخبار|تركيا

ترامب يستقبل أردوغان الخميس لبحث "صفقات كبيرة"

epa12196341 Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) and US President Donald J. Trump at the beginning of the NATO Summit at the World Forum in The Hague, The Netherlands, 25 June 2025. The Netherlands, for the first time in NATO's history of existence, is hosting a NATO summit. EPA/SEM VAN DER WAL
أردوغان (يمين) وترامب سيبحثان خلال لقائهما في البيت الأبيض ملفات تشمل التعاون التجاري والعسكري (الأوروبية-أرشيف)
Published On 19/9/2025
|
آخر تحديث: 20/9/2025 00:07 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان الخميس المقبل في البيت الأبيض، مؤكدا أن البلدين يبحثان صفقات تجارية وعسكرية كبيرة.

وقال ترامب عبر منصته الخاصة تروث سوشيال إن أردوغان سيزور البيت الأبيض بعد أن يشارك الرئيسان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف أنه يعمل مع الرئيس التركي على صفقات تجارية وعسكرية بينها صفقتان كبيرتان لبيع طائرات بوينغ وطائرات حربية من طراز إف-16 لتركيا.

كما قال ترامب إنه يعمل مع أردوغان على مواصلة المحادثات بشأن طائرات إف-35، وتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي.

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس التركي لواشنطن منذ عام 2019 خلال ولاية دونالد ترامب الأولى.

يذكر أن تركيا تجري منذ سنوات محادثات مع الولايات المتحدة لشراء طائرات إف-35 الشبحية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان