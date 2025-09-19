بوتين يؤكد انتشار 700 ألف جندي بأوكرانيا وزيلينسكي يعلن شن هجوم مضاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إن أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حاليا في أوكرانيا، في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجيش ينفذ هجوما مضادا ضد القوات الروسية على الجبهة الشرقية، وسط إعلان وزير الدفاع التخطيط لاستخدام مئات الطائرات المسيرة المضادة قريبا.

وجاء تصريح بوتين خلال اجتماع مع قادة البرلمان في موسكو، كان مخصصا بالدرجة الأولى لمناقشة وضع حصص لتوظيف قدامى المحاربين بعد الحرب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الروسية (تاس).

ونقل عن بوتين قوله "ترون، هناك أكثر من 700 ألف شخص على خط الجبهة".

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل مما إذا كان الرقم الذي ذكره بوتين يعكس الواقع. وكان خبراء عسكريون قد قدروا مؤخرا إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك القوات الموجودة خارج أوكرانيا، بنحو 1.3 مليون رجل، في حين يقدر قوام القوات الأوكرانية بحوالي 900 ألف جندي نشط.

هجوم مضاد

على صعيد متصل، قال الرئيس الأوكراني أمس الخميس في خطاب مصور إن جيش بلده ينفذ هجوما مضادا ضد القوات الروسية على الجبهة الشرقية.

ووصف زيلينسكي القتال بأنه عنيف في دوبروبيليا وبوكروفسك في منطقة دونيتسك، وقال إن "قواتنا تحرم المحتل من فرصة تنفيذ عملية هجومية كاملة، وهو ما كان يخطط له منذ مدة طويلة ويعول عليه".

من جهته، كشف وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال أن أوكرانيا تخطط لاستخدام مئات الطائرات المسيرة المضادة قريبا، ردا على الهجمات الروسية الواسعة النطاق بالطائرات المسيرة.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أنه عندما تطلق روسيا ما يصل إلى 800 طائرة مسيرة في ليلة واحدة، كما حدث في السابق، فإن أوكرانيا ستحتاج للرد بما لا يقل عن ألف طائرة مسيرة اعتراضية.

وأضاف أن أوكرانيا ستصل إلى هذا المستوى لكنه لم يحدد متى ستتمكن من نشر مثل هذه الأعداد، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي لا يكمن في القدرة الإنتاجية، بل في التحكم بالطائرات المضادة من الأرض.

على الصعيد الميداني، قال رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو إن شظايا طائرة مسيرة روسية تم إسقاطها ألحقت أضرارا بخطوط حافلات نقل كهربائية في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وكتب تكاتشينكو على تطبيق تليغرام أن الشظايا سقطت في عدة مواقع منها طريق في منطقة شيفتشينكيفسكي وسط كييف، مضيفا أن أضرارا لحقت بشبكة الحافلات الكهربائية لكن لا توجد إصابات.

كما قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن شظايا طائرة مسيرة سقطت أيضا في منطقة أخرى.

وشنت القوات الروسية مرارا أسرابا كبيرة من الطائرات المسيرة ضد أوكرانيا، مما أدى أحيانا إلى إنهاك أنظمة الدفاع الجوي في البلاد.

وتخوض روسيا حربا على أوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، وتحتل حوالي خمس مساحة البلاد. ولم يقدم أي من الجانبين حتى الآن تفاصيل دقيقة عن حجم خسائرهما.