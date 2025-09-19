أخبار|باكستان

باكستان: اتفاق الدفاع مع السعودية يتيح استخدام قدراتنا النووية

BEIJING, CHINA - SEPTEMBER 08: Pakistan Foreign Minister Khawaja Muhammad Asif speaks during a press conference with Chinese Foreign Minister Wang Yi (not pictured) at Diaoyutai State Guesthouse on September 8, 2017 in Beijing, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)
وزير الدفاع الباكستاني شدد على أن اتفاقية الدفاع مع السعودية لا تستهدف أي بلد (غيتي)
Published On 19/9/2025
آخر تحديث: 20:33 (توقيت مكة)

صرّح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف اليوم الجمعة بأن قدرات بلاده النووية يمكن أن تُستخدم في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك التي أبرمتها إسلام آباد قبل يومين مع السعودية.

وقال آصف -في تصريحات لقناة جيو نيوز الباكستانية- إن القدرات النووية المتوفرة لدى باكستان يمكن أن تستخدم بالتأكيد في إطار هذه الاتفاقية.

وحول احتمال انضمام دول عربية أخرى إلى الاتفاق، رد آصف "لا أستطيع أن أقول شيئا مؤكدا الآن، لكن يجب أن أؤكد أن الأبواب مفتوحة".

وأكد أن دفاع الدول الإسلامية المشترك عن أراضيها وشعوبها هو حق أساسي.

وشدد على أن الاتفاقية المبرمة مع السعودية لا تستهدف أية دولة وإنما هي لأغراض دفاعية، بحيث يتم الرد بشكل مشترك على أي اعتداء محتمل على البلدين.

والأربعاء، وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اتفاق دفاع إستراتيجي مشترك.

وأفاد بيان مشترك للبلدين نقلته وكالة الأنباء السعودية بأن الاتفاقية تأتي في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء.

وذكر البيان أن الاتفاقية تنص على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالة الأناضول

