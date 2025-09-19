اليابان: لن نعترف بالدولة الفلسطينية حاليا

قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا اليوم الجمعة إن بلاده لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وأضاف أن الأمر بالنسبة لطوكيو، التي تدعم حل الدولتين، لا يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية من عدمه وإنما بتوقيت هذا الإعلان.

وحث تاكيشي إسرائيل على اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة والكف عن التحركات الأحادية، في إشارة إلى تواصل حرب الإبادة والتجويع التي تواصلها إسرائيل في القطاع.

يُذكر أنه نهاية يوليو/تموز الماضي أعلنت فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة التي ستُعقد من 9 إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري، وبعد ذلك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا، أبرزها أستراليا وبريطانيا وكندا.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.