السوداني يحذر العراقيين من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة

حذر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء أمس الخميس، العراقيين من مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستقام في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معتبرا أن عدم المشاركة يقدم هدية للفاسدين وكل من له أجندة لا تخدم البلد.

وقال السوداني خلال تجمع لشيوخ العشائر والوجهاء والنخب الأكاديمية من أهالي منطقة الكرادة في بغداد إن "دول العالم تنظر للعراق اليوم باحترام وتقدير لما حققه من إنجازات في العديد من المجالات"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة بوعي لضمان دقة الاختيار التي تعني قطع نصف الطريق نحو ما يبتغيه العراقيون من أمن واستقرار وتنمية وتجاوز أخطاء المراحل الماضية.

واعتبر أن حضور كبريات الشركات العالمية للعمل في العراق دلالة على تعافيه، وأن هناك تحولا اقتصاديا كبيرا في البلد، وأكد أن وصول حجم الاستثمارات فيه إلى 100 مليار دولار يعني أنه بلد آمن ومستقر وبيئة جاذبة للاستثمار.

ولفت رئيس الحكومة العراقية إلى أن العراق أصبح ورشة كبيرة، وفي كل محافظة هناك عمل مستمر لتوفير الخدمات ووفقا لرؤية وخطة مدروسة.

وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021 بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.

ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، في حين يتولى السنة رئاسة البرلمان.