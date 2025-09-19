الدويري: الاحتلال يكثف استخدام الروبوتات المفخخة بتل الهوا للتدمير والتهجير القسري

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف استخدام القوة النارية في منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، والتي تعتبر ذات كثافة سكانية عالية.

ووفق مراسل الجزيرة، فقد شن جيش الاحتلال 5 غارات على قطاع غزة وفجّر 10 عربات مفخخة في حي تل الهوا.

ويستهدف جيش الاحتلال تل الهوا -يتابع اللواء الدويري- بالقصف الجوي وبالأحزمة النارية المتمثلة في المدفعية والصواريخ والنيران المباشرة من الدبابات وتفجير الروبوتات المفخخة، التي ضاعف استخدامها لتدمير المربعات السكنية.

وأشار اللواء الدويري -في تحليل للمشهد العسكري في غزة- إلى أن الآليات القديمة التي يستخدمها جيش الاحتلال تحمل 7 أطنان من المتفجرات، وقد قام بإعادة تطويرها وتهيئتها وتزويدها بالقيادة الذاتية والدفع بها إلى نقاط معينة في غزة.

وكشف أن الروبوتات التي يستخدمها جيش الاحتلال ليست مثل الدبابات والجرافات، فلا يستطيع مقاتلو المقاومة الفلسطينية إطلاق النار عليها بسبب انفجارها.

وحسب اللواء الدويري، فقد قرر جيش الاحتلال توسيع عمليته العسكرية والزج بالفرق 162 و98 بصورة كاملة، بينما تتهيأ الفرقتان 36 و99 لالتحاق بالقتال في غزة، وتبقى فرقة غزة لتأمين مستوطنات الغلاف.

ويركز جيش الاحتلال في عمليته العسكرية في مدينة غزة على تل الهوا والصبرة جنوبي مدينة غزة وأطراف الشيخ عجلين القريب من شارع الرشيد الذي يقول اللواء الدويري إنه ليس آمنا، لكن الاحتلال يبقيه مغريا لمرور الناس.

وأعلن جيش الاحتلال أنه أغلق محور صلاح الدين أمام النازحين من مدينة غزة مع الإبقاء على محور الرشيد متاحا للتنقل جنوبا.

وأشار الخبير العسكري والإستراتيجي إلى أن أعداد النازحين قسريا تزداد في ظل الكثافة النارية التي يستخدمها الاحتلال، لكنهم يواجهون الاستهداف والقصف مثلهم مثل الذين قرروا البقاء.

وفي ظل ظروف إنسانية صعبة، تتكدس مئات آلاف العائلات في وسط مدينة غزة، وقال المتحدث باسم بلدية غزة للجزيرة إنه لا أرقام دقيقة عن عدد النازحين الذين غادروا المدينة لكن لا يزال هناك عدد من العائلات.