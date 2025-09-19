اعتقال مسؤولين ديمقراطيين بنيويورك بعد احتجاج على سياسة الهجرة

اعتقلت السلطات الأميركية 11 من مسؤولي مجلس ولاية نيويورك ومسؤولين آخرين محليين منتخبين أمس الخميس خلال مظاهرات عند مبنى في مانهاتن، حيث يدير مسؤولو إدارة الهجرة والجمارك زنازين احتجاز انتقدها قاض اتحادي بسبب ظروف غير إنسانية.

واحتُجز مراقب مدينة نيويورك براد لاندر و10 من أعضاء مجلس الولاية التشريعي داخل مبنى "26 فيدرال بلازا" بعد منعهم من دخول الطابق العاشر لتفقد الزنزانات هناك.

وقال منظمو الاحتجاج إن مجموعة حضرت بهدف "ضمان الامتثال" لقرار محكمة صدر أمس الخميس، يلزم إدارة الهجرة والجمارك بتحسين ظروف الاحتجاز.

وقاد المحامي العام للمدينة جوماني وليامز مجموعة أخرى مكونة من عشرات المحتجين المناهضين لإدارة الهجرة، والذين أغلقوا مدخل مرآب المبنى وجلسوا على الرصيف حاملين لافتات ومرددين هتافات مثل "قلها بصوت عال، قلها بوضوح، المهاجرون مرحب بهم هنا".

وذكر المنظمون أن شرطة المدينة والمسؤولين الاتحاديين اعتقلوا أكثر من 75 شخصا في المجمل.

وقالت المسؤولة في وزارة الأمن الداخلي تريشا مكلافلين إن إجمالي الاعتقالات هو 71.

وهذه الواقعة هي أحدث مواجهة بين السلطات الاتحادية والسياسيين الديمقراطيين المعارضين لسياسات الهجرة التي يطبقها الرئيس دونالد ترامب.

وأشار أمر المحكمة إلى شكاوى بشأن ظروف غير صحية وتكدس، إذ يُحشر ما يبلغ 90 محتجزا في غرفة مساحتها 20 مترا مربعا ويُجبرون على النوم على أرضيات خرسانية، هذا إن استطاعوا إيجاد مكان للاستلقاء فيه.

كما وجد الأمر أن المحتجزين غير قادرين على الاستحمام، ويفتقرون إلى مستلزمات النظافة الأساسية كالصابون وفرشاة الأسنان والملابس النظيفة وورق الحمام.

وفي يونيو/حزيران الماضي، احتُجز لاندر في المبنى ذاته، حيث تدير الحكومة أيضا محكمة للهجرة، في أثناء مرافقته رجلا سعت إدارة الهجرة لاعتقاله.