ابنة رئيس الكاميرون تدعو لعدم التصويت لوالدها في الرئاسيات

في خطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي الكاميروني، دعت برندا بيا، الابنة الوحيدة للرئيس بول بيا، الناخبين إلى عدم منحه أصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

فيديو ورسالة مباشرة

في مقطع مصوَّر انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت برندا بيا وهي تروي ما وصفته بـ"معاناتها الشخصية" مع عائلتها، قبل أن تتحول رسالتها إلى موقف سياسي صريح.

وقالت "لا تصوّتوا لبول بيا، ليس بسببي، بل لأنه جعل الكثير من الناس يعانون. آمل أن نحصل على رئيس آخر".

انتقادات للنظام وقطيعة عائلية

وكانت برندا، التي تقيم في سويسرا، أعلنت قطع صلاتها بعائلتها والتخلي عن الامتيازات المالية التي كانت تتمتع بها، مؤكدة أن معارضتها لوالدها نابعة من قناعتها بأن سنوات حكمه الطويلة جلبت المعاناة لعدد كبير من الكاميرونيين.

تفاعل واسع وتساؤلات حول التأثير

أثار الفيديو موجة واسعة من التعليقات والانقسامات على مواقع التواصل، بين من اعتبر الخطوة "شجاعة سياسية" ومن رأى فيها "خيانة أسرية".

ويظل السؤال المطروح: هل يمكن أن يؤثر هذا الموقف العلني على خيارات الناخبين في الاستحقاق الرئاسي المقبل؟