إسرائيل تفرج عن خطيب الأقصى وتمنعه من دخوله أسبوعا

أفرجت الشرطة الإسرائيلية عن خطيب المسجد الأقصى محمد سرندح بعد أن اعتقلته بعد صلاة الجمعة اليوم وسلمته قرارا بمنعه من دخول المسجد لمدة أسبوع، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقالت أوقاف القدس في بيان مقتضب، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت سرندح بعد انتهاء صلاة الجمعة، مضيفة أن الشرطة الإسرائيلية أفرجت عنه لاحقا بعد تسليمه قرارا بمنعه من دخول المسجد لمدة أسبوع قابلة للتجديد.

ولم تفسر دائرة الأوقاف الإسلامية سبب اعتقال الشيخ سرندح، كما لم يصدر تعقيب من الشرطة الإسرائيلية، لكن تل أبيب تحظر على خطباء المساجد التطرق للإبادة التي تشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن استشهاد 65 ألفا و141 فلسطينيا وإصابة 165 ألفا و925 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.