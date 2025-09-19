أول مسودة قرار أميركية تطالب ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين

قدم السيناتور الأميركي جيف ميركلي مسودة قرار يطالب فيها الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين على غرار توجه دول أوروبية للقيام بهذه الخطوة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وفي سابقة من نوعها في تاريخ مجلس الشيوخ، أصدر ميركلي ممثل ولاية أوريغون، الخميس بيانا مكتوبا بشأن القرار الذي يدعمه 7 ديمقراطيين وسيناتور مستقل.

وأكدت المسودة على أن حل الدولتين ضروري لأمن وازدهار كل من فلسطين وإسرائيل.

وفي بيانه بشأن مسودة القرار، قال ميركلي: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله.

ووقع على مسودة القرار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون كريس فان هولين، وتيم كين، وبيتر ويلش، وتينا سميث، وتامي بالدوين، ومازي هيرونو، والسيناتور المستقل بيرني ساندرز.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عن رفضه الاعتراف بدولة فلسطين أمام رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس في لندن، وقال إنه يختلف مع ستارمر الذي أعلن عزمه الاعتراف بعد مغادرة ترامب بلاده.

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، مؤخرا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دافع في آخر تصريحات له عن قراره الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبر في مقابلة مع قناة إسرائيلية أن الخطوة "أفضل طريقة لعزل حماس".

وقال ماكرون في حديثه للقناة 12 الإسرائيلية إن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو ببساطة قرار للقول إنه لا علاقة على الإطلاق للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وما يعانيه اليوم، بحماس".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -في وقت سابق من هذا الشهر- بأغلبية كبيرة الخطة المسماة "إعلان نيويورك" والرامية لإعطاء دفع جديد لحل الدولتين مع إقصاء حماس لأول مرة بطريقة لا لبس فيها، في خطوة سارعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى التنديد بها.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وعيد إسرائيلي

في سياق متصل، نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين أوروبيين ومصدر مطلع على توجهات الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل تُعِد خيارات متعددة للرد على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطين الاثنين المقبل.

ونقل الموقع عن المسؤولين أنفسهم أن الخيارات قد تشمل تسريع ضمّ الضفة الغربية وإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس والتعدي على أراض فرنسية في إسرائيل مثل مزار إليونا المسيحي.

كما نقل بوليتيكو عن دبلوماسي فرنسي أن باريس تعد، في المقابل، مجموعة من الإجراءات الانتقامية المحتملة تجاه تل أبيب.