4 وفيات في 24 ساعة جراء التجويع بغزة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوفاة 4 فلسطينيين، بينهم طفل، خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة التجويع وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 435 شهيدا بينهم 147 طفلا.

وكان مسؤولون بالقطاع الصحي في غزة أكدوا أن وتيرة الوفيات تسارعت في الآونة الأخيرة في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول الغذاء والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.

من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن 600 ألف فلسطيني يعانون من المجاعة بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية غلى قطاع غزة.

واقترحت المفوضية الأوروبية -أمس الأربعاء- اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد الحكومة الإسرائيلية، إذ قالت رئيستها أورسولا فون دير لاين "يجب أن تتوقف الأحداث المروعة التي تحدث يوميا في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، ووصول غير مقيد لجميع المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين" لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقبل أسبوعين، تم إعلان المجاعة في غزة رسميا للمرة الأولى من قبل الأمم المتحدة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مبادرة عالمية متخصصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وأكدت منظمات فلسطينية ودولية أنه لم يحدث تغيير يُذكر لمعالجة الأوضاع بعد إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة في مدينة غزة، وأن الناس لا يزالون يتضورون جوعا بسبب نقص الإمدادات.