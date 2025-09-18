أيرلندا: تصعيد الهجوم على غزة سيؤدي لمزيد من القتل والمجاعة

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس إن تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والمجاعة، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في القطاع.

وأوضح هاريس -الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والتجارة- أنه سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الوضع في غزة سيكون على رأس جدول أعماله.

I don't accept the assessment of the Government's response to the genocide in Gaza. We’ve taken initiatives on a range of fronts to pressure Israel to stop the war and for Hamas to release all hostages. pic.twitter.com/kHMRo38MNE — Micheál Martin (@MichealMartinTD) September 17, 2025

وكان رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن دعا، الثلاثاء الماضي، إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية بعد تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يؤكد أن ما يشهده قطاع غزة إبادة جماعية.

وفي تصريح أدلى به مارتن للصحفيين، أكد أن إبادة جماعية تُرتكب بوضوح شديد في غزة، مشددا على أن أفعال إسرائيل في القطاع تستوفي 4 من المعايير الخمسة للإبادة الجماعية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 65 ألف شهيد، و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين على الأقل، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.