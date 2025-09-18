موسكو تعلن تقدمها بأوكرانيا وزيلينسكي يشكك بقدرات روسيا

قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف إن قوات بلاده تحقق تقدما على معظم جبهات القتال في أوكرانيا، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو تفتقر إلى القدرة على شن هجمات جديدة واسعة النطاق.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن غيراسيموف تفقد مواقع ميدانية أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن أعنف المعارك تدور حول مدينة بوكروفسك (كراسنوارميسك سابقا) في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، حيث "يُحاول الجيش الأوكراني -بحسب المسؤول الروسي- وقف تقدم القوات الروسية باستخدام أفضل وحداته القتالية".

وأضاف غيراسيموف أن وحدات الجيش الروسي تحقق أيضا مكاسب في زاباروجيا ودنيبروبتروفسك جنوبا، وفي كوبيانسك (شمال شرقي خاركيف) ويامبيل بالشرق، معتبرا أن إعادة تمركز القوات الأوكرانية من بعض الجبهات سهّل تقدم موسكو في قطاعات أخرى.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني، في رسالة عبر منصة إكس، إن روسيا تكبدت خسائر فادحة بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحرب، مضيفا أن هذه الخسائر تمنعها من تنفيذ عمليات كبرى جديدة.

وأوضح زيلينسكي أن موسكو خططت لعمليات هذا العام على 4 محاور: سومي، نوفوبافليفكا، بوكروفسك، وزاباروجيا، لكنه شدد على أن عملية سومي "فشلت بالفعل" وأن القوات الروسية أعادت نشر وحداتها إلى جبهات أخرى بعد خسائر كبيرة.

وأشار متحدث باسم وحدة أوكرانية قرب كوبيانسك إلى أن محاولة روسية لاجتياح البلدة انتهت بأسر عدد من الجنود الروس، بينما أكد قائد ميداني أن القوات الأوكرانية صدت هجمات في محيط بوكروفسك.

وتخوض القوات الروسية منذ أشهر معارك استنزاف في الشرق الأوكراني بهدف السيطرة على مزيد من الأراضي في دونيتسك وخاركيف، بينما تكثف كييف مطالبها بدعم غربي إضافي بالأسلحة والذخيرة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

ويسيطر الجيش الروسي حاليا على خُمس الأراضي الأوكرانية تقريبا، بينما تطالب أوكرانيا بانسحابه من كل هذه الأراضي.