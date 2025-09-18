مظاهرة يهودية في نيويورك ضد مشاركة نتنياهو في اجتماعات الأمم المتحدة

نظم مئات من اليهود الأرثوذكس المناهضين لإسرائيل مظاهرة في مدينة نيويورك الأميركية -الأربعاء- احتجاجا على مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتوقعة في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وتجمع المتظاهرون، الذين نُظّمت احتجاجاتهم عبر الموقع الإلكتروني "إسرائيل ضد اليهودية"، أمام مبنى القنصلية العامة الإسرائيلية في منطقة مانهاتن بنيويورك.

وتوافد مئات من اليهود إلى الموقع المحدد حاملين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل نتنياهو وبن غفير "العدو الأول للشعب اليهودي"، و"معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية"، و"أوقفوا إجبار اليهود على الانضمام إلى الجيش الصهيوني".

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لزيارة نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- المرتقبة إلى نيويورك من أجل اجتماعات الأمم المتحدة، وعلقوا لافتة كبيرة كتبت عليها عبارة "نتنياهو: أنت لا تتحدث باسمنا".

عن زيارة نتنياهو للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، قال الحاخام الأميركي المناهض للصهيونية ديفيد فيلدمان: "إنه سيضلل العالم ليجعله يعتقد أنه يمثل كل اليهود وأن الأفعال التي يرتكبها تقرها الديانة اليهودية بطريقة ما.

وأوضح فيلدمان -في تصريحات للأناضول- خلال المظاهرة أن كل ما تدافع عنه إسرائيل وبنيامين نتنياهو "يتعارض تماما مع الديانة اليهودية، ويُعد مصدر خزي حقيقي لأتباعها".

واستشهد فيلدمان بالتوراة، مجادلا بأن اليهودية الحقيقية تتطلب معارضة دولة إسرائيل.

وقال "يُحظر علينا شن حرب على أي دولة أو مهاجمتها، العودة إلى الأرض المقدسة والهجرة الجماعية ممنوعان".

ووصف ما يحدث في غزة بأنه "غير مقبول"، وقال إنه من المحزن للغاية أن نشهد عمليات قتل ومصادرة أراضي وقمع شعب بأكمله في فلسطين.

وأكد أن العديد من اليهود، ليس فقط في نيويورك بل في جميع أنحاء العالم، يعارضون كل ما تمثله إسرائيل.

وقال فيلدمان "للتوضيح، نحن لا نعارض نتنياهو المتطرف فحسب، بل نعارض جميع أشكال الصهيونية، معتدلة كانت أم متطرفة"، مؤكدا أن الاحتجاجات ستستمر عند وصول نتنياهو إلى نيويورك.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.