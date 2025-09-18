مصادر عسكرية إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة 8 بانفجار عبوة ناسفة في رفح

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن جنديين قتلا وأصيب 8 بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق هذا الشهر قتل 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بدبابة في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت مواقع إسرائيلية إن عبوة ناسفة ألقيت على طاقم الدبابة أطلقت النيران باتجاه قائد الدبابة، مما أسفر عن اشتعال النيران في الدبابة ومقتل جميع أفراد طاقمها.

وتأتي عمليات المقاومة هذه في ظل حرب إبادة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا

كما بدأ جيش الاحتلال في 11 أغسطس/آب الماضي، الهجوم على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2″، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.