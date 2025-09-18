مستشار ترامب لأفريقيا: "الرباعية" بشأن السودان مكملة للمبادرات الأخرى

أكد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، أن الآلية الرباعية المعنية بالسودان، والتي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، تُعد منصة داعمة للمبادرات الأخرى، وليست بديلا عنها، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي لا يزال طرفا أساسيا في جهود حل الأزمة السودانية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف في أديس أبابا، أوضح بولس أن الرباعية تعمل بالتوازي مع منصات أخرى، وقد حققت نتائج إيجابية، لا سيما بعد الإعلان عن خارطة الطريق الإصلاحية التي تضمنت جداول زمنية واضحة.

وأكد أن نجاح هذه الخطة يعتمد على التنفيذ العملي، وأن القرار النهائي يجب أن ينبع من إرادة السودانيين أنفسهم، بينما يقتصر دور المجتمع الدولي على تقديم الدعم والمساندة.

وفي رده على سؤال لمراسل الجزيرة، شدد بولس على أن عمل الولايات المتحدة عبر هذه الآلية يهدف إلى تعزيز جهود الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدول المجاورة، وليس تجاوزها.

وأضاف أن الرباعية لا تفرض حلولا، بل تسعى إلى دعم المسارات القائمة، مؤكدا أن السودان يواجه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، مع ملايين النازحين ومئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من الجوع.

ودعا بولس جميع الأطراف الإقليمية والدولية، من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى دول الجوار، إلى التحرك العاجل لإيجاد حل يخفف من معاناة الشعب السوداني، ويتيح للنازحين العودة إلى ديارهم بأمان.

كما أشار إلى أن الاتحاد الأفريقي يلعب دورا محوريا في معالجة النزاعات بالقارة، بما في ذلك رواندا، الكونغو الديمقراطية، ليبيا، ومنطقة الساحل.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، أن الاتحاد يواصل جهوده لمعالجة الأزمة السودانية من خلال مسار مواز للمبادرات الأخرى.

وأشار إلى أن نجاح أي مبادرة دولية مرهون بوجود العنصر الأفريقي، ودور الاتحاد القاري والمنظمات الإقليمية والدول المجاورة في تنفيذ الحلول على أرض الواقع.

وأكد يوسف أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع الرباعية وشركاء دوليين آخرين لإعادة السودان إلى طريق الاستقرار، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تعصف بالشعب السوداني.