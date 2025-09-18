مجلس الدفاع الخليجي يقر إجراءات دفاعية عقب العدوان الإسرائيلي على قطر

عقد مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي -اليوم الخميس- اجتماعا بالدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، ودان المجلس بأشد العبارات الاعتداء العسكري الإسرائيلي الخطير على دولة قطر.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن الاعتداء على دولة قطر هو اعتداء على كل دول مجلس التعاون.

وأضاف أن مجلس الدفاع المشترك قرر جملة من الإجراءات أبرزها زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية عبر القيادة العسكرية الموحدة وتسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في افتتاح اجتماع المجلس أنّ دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ وأي اعتداء على أي دولة فيه اعتداء على دول المجلس جمعيها.

وقالت مراسلة الجزيرة إن الاجتماع الذي يعقد على مستوى وزراء الدفاع لدول الخليج العربي شهد مشاركة خليجية واسعة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر، وأضافت المراسلة أن الاجتماع سبقه اجتماع تمهيدي على مستوى رؤساء أركان القوات المسلحة لدول المجلس.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية بأن رئيس الأركان، الفريق الركن جاسم بن محمد المناعي ترأس الاجتماع العاجل للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية، الدوحة.

ودانت اللجنة، في بيان، الاعتداء الإٍسرائيلي على دولة قطر، وأكدت دعمها لها في أي إجراءات تتخذها، كما استعرض الاجتماع التحديات الأمنية إقليميا ودوليا، وسبل تعزيز السياسة الدفاعية الخليجية.

يذكر أن هذا الاجتماع الخليجي يأتي عقب القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انعقدت بالدوحة بعد العدوان الذي شنته إسرائيل على دولة قطر بهدف اغتيال عدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال مناقشتهم مقترحا أميركيا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.