مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة

يصوّت مجلس الأمن الدولي مجددا -اليوم الخميس- على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إليه، في اقتراح تؤيّده غالبية الدول الأعضاء رغم الفيتو الأميركي المتكرر.

وفي نهاية أغسطس/آب، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، ردا على إعلان الأمم المتحدة رسميا عن المجاعة في قطاع غزة.

وطالبت النسخة الأولى من نص مشروع القرار بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات، ولكن مصادر دبلوماسية أفادت بأن فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا شكوكا في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة دورها الحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يدعو مشروع القرار -الذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر اليوم الخميس- إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالبا في الوقت ذاته بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة"، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين.

وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو/حزيران عندما استخدمت حق النقض (فيتو) لحماية حليفتها إسرائيل.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وقد خلّفت الإبادة 65 و141 شهيدا و165 و925 مصابا، بينهم أكثر من 2513 شهداء سقطوا أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.