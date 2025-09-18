كيف يمهد جيش الاحتلال الطريق أمام قواته البرية لاحتلال مدينة غزة؟

بعد 48 ساعة من إعلان بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- انطلاق عمليات "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة، فرض جيش الاحتلال طوقا ناريا جويا ومدفعيا على أحياء المدينة.

ووفق تقرير أعدته نسيبة موسى للجزيرة، فقد طال القصف الإسرائيلي العنيف أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية في أقصى شرق المدينة إلى الشاطئ وتل الهوا في أقصى الغرب، مرورا بالشيخ رضوان والتفاح والدرج.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فلسطينيون يبحثون عن شهداء ومصابين تحت أنقاض منزل بمخيم الشاطئ

فلسطينيون يبحثون عن شهداء ومصابين تحت أنقاض منزل بمخيم الشاطئ list 2 of 2 لبنان يواجه أسوأ موجة جفاف منذ 90 عاما end of list

وتشارك في العملية قوات من الفرق 162 و98 و36، ولم يسجل أي تقدم للآليات في عمق غزة حتى الآن، إذ يبقي الجيش على قواته في مناطق تمركزها السابقة؛ في 3 محاور شمال شرق وشمال غرب وجنوبي المدينة.

ويبدو أن العملية البرية ستعتمد على هذه المحاور كركيزة أساسية لعمليتها البرية الرامية لاحتلال غزة، وهي السودانية شمال غرب المدينة والتي تقصف الدبابات المتمركزة فيها الأحياء السكنية بالتوام والكرامة ومنطقة المخابرات.

أما المحور الثاني فيقع في خلف بركة الشيخ رضوان ومنطقة الصفطاوي حيث تقصف القوات منطقة الجلاء وحي الشيخ رضوان.

وفي الجنوب، تسيطر القوات الإسرائيلية على شارعي 8 و10، ومحيط الكلية الجامعية وحي تل الهوا ومن هناك تنطلق لزرع الآليات التي تسميها روبوتات مخففة، وتقصف الأبراج السكنية المكتظة بالنازحين في تل الهوا.

وحتى الآن، يقتصر دور القوات الموجودة في هذه المحاور على قصف الأحياء لتهجير سكانها والتمهيد أمام القوات البرية والمدرعة عند بدء التوغل البري.