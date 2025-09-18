قتيلان في غارة إسرائيلية على بعلبك جنوبي لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارة إسرائيلية استهدفت أمس الأربعاء سيارة في مدينة بعلبك شرق لبنان أدت إلى مقتل شخصين، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارة نفِّذت بواسطة طائرة إسرائيلية مُسيَّرة.

وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محلة العسيرة في مدينة بعلبك، مما أدى إلى مقتل مواطنين، كما ألقت الطائرات الإسرائيلية قنبلة حارقة فوق منطقة هورا، بين بلدتي كفركلا وديرميماس مما تسبب في اندلاع النيران.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه تم استهداف "المطلوب حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك بلبنان"، مضيفا أن شريف "عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل" حسب بيان الجيش.

وتشن إسرائيل هجمات متكررة في لبنان تقول إنها تستهدف عناصر حزب الله، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد أكثر من عام من المواجهات التي تخلّلتها حرب مفتوحة استمرت شهرين بين إسرائيل والحزب.

وتواصل إسرائيل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشن بشكل شبه يومي غارات في لبنان، ولا تزال قواتها منتشرة في 5 نقاط في جنوب لبنان.

وبضغط أميركي وخشية تصعيد الضربات الإسرائيلية، أمرت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله، ويتعين على الجيش اللبناني استكمال عملية نزع السلاح خلال 3 أشهر في جنوب البلاد، قرب الحدود مع إسرائيل.