عمليات للمقاومة بغزة وإسرائيل تخشى أسر جنودها

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، قصفوا تجمعات للاحتلال بعدد من الصواريخ من عيار 107 مليمتر جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

بدورها قالت سرايا القدس إن عناصرها دمروا آلية لجيش الاحتلال خلال توغلها في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، بتفجير عبوة (ثاقب برميلية) شديدة الانفجار.

وأفادت منصة للمستوطنين بهبوط مروحية إنقاذ لجيش الاحتلال في مستشفى "بلينسون" بالداخل المحتل.

في غضون ذلك، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تستعد لمحاولات المقاومة الفلسطينية أسر جنود خلال العملية العسكرية في مدينة غزة. وأضافت أن المؤسسة رصدت مؤخرا نية لتنفيذ عمليات تستهدف الإسرائيليين في الخارج.

يأتي هذا، فيما كشف قائد شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي دادو بار كاليفا أن الجيش بحاجة إلى نحو 12 ألف جندي، وأضاف خلال مساءلة أمام لجنة مراقبة الدولة في الكنيست أن الجيش وضع هدفا لتجنيد 4800 جندي من الحريديم.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وقد خلّفت الإبادة نحو 65 ألف شهيد و165 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 428 فلسطينيا، منهم 146 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.