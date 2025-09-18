مسيرة تصيب فندقا في إيلات جنوبي إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيرة أصابت فندقا بشكل مباشر في إيلات جنوبي إسرائيل.

ودوت صفارت الإنذار في المنطقة قبل استهداف المسيرة للمبنى، وأعلن الجيش الإسرائيلي تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الحادث.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المسيرة أطلقت من اليمن وانفجرت عند مدخل فندق في إيلات.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي نشوب نيران في أحد طوابق الفندق، وحالة طوارئ في المنطقة لإخماد الحريق.