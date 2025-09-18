توعدت قيادة كتائب القسام اليوم الخميس إسرائيل بحرب استنزاف تدفع فيها ثمنا باهظا في مدينة غزة.

وقالت قيادة القسام -في بيان عبر تطبيق تلغرام- إنها أعدت "جيشا من الاستشهاديين" وآلاف الكمائن والعبوات المتفجرة للقوات التي تحاول اجتياح المدينة.

وأضافت "نقول لقيادة العدو إن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم ونحن جاهزون لإرسال أرواح جنودكم لجهنم".

وتابعت أن غزة ستكون مقبرة للجنود الإسرائيليين الذين يحاولون التوغل داخلها.

وأكد البيان أن الاحتلال يدخل في حرب استنزاف ستكلفه أعدادا إضافية من القتلى والأسرى، مشيرا إلى أن الجرافات الإسرائيلية ستكون أهدافا لمقاتلي القسام وسببا لزيادة أعداد الأسرى لديها.

كما قالت قيادة كتائب القسام إن بدء العملية البرية في مدينة غزة وتوسيعها يعني أن إسرائيل لن تحصل على أي أسير حي أو ميت.

وأوضحت أن الأسرى الإسرائيليين موزعون داخل أحياء مدينة غزة، وأن القسام لن تكون حريصة على حياتهم طالما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قتلهم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أول أمس الثلاثاء بدء هجوم بري على مدينة غزة في إطار ما سمي "عربات جدعون 2".

وبعد يومين من الإعلان عن بدء الهجوم، بدا تقدم قوات الاحتلال محدودا للغاية، إذا اقتصر تحرك الآليات على أطراف بعض الأحياء الشمالية الغربية لمدينة غزة، وفقا لمصادر متطابقة.