رئيس الموساد يعلن امتلاك قدرات عملياتية "ممتازة" داخل إيران

قال رئيس المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع، اليوم الخميس، إن جهازه يملك قدرات عملياتية "ممتازة"، لا سيما داخل إيران وفي قلب العاصمة طهران.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن برنيع أدلى بهذه التصريحات خلال حفل توزيع "جائزة رئيس الوزراء لعمليات الموساد" لعامي 2023-2024، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء بحضور بنيامين نتنياهو.

وفي معرض حديثه عما سماه "الحرب ضد إيران"، قال برنيع "في العام الماضي تحقق حدث تاريخي، ربما كان الأعظم على الإطلاق، ألا وهو عملية (الأسد الصاعد) بقيادة الجيش الإسرائيلي.

وبالتعاون مع الموساد، تمكنا من توجيه ضربة قاصمة للعدو الذي كان يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل"، وفق ادعائه.

أعين مفتوحة

وتابع برنيع "نفذنا سلسلة عمليات مبتكرة، واحدة تلو أخرى، ونجح الجيش الإسرائيلي، أولا وقبل كل شيء، بقدراته الهائلة والموساد إلى جانبه، في قلب موازين الحرب (ضد إيران)"، على حد قوله.

وأضاف "أثبتنا بالفعل أن إيران قابلة للاختراق، وأن الموساد يملك قدرات عملية ممتازة داخل إيران وفي قلب طهران"، حسب ادعاء البيان.

وأردف "سنواصل بناء وتعزيز قدراتنا في إيران، وسنفتح أعيننا داخل إيران على ما يحدث في دهاليزها، ولن نسمح للأفكار التي قد تضر أمننا بالنمو".

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل حربا مفاجئة على إيران استمرت 12 يوما سمتها "الأسد الصاعد"، وتخللتها ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين الجانبين، قبل أن تعلن واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 24 من الشهر ذاته، وسط ادعاءات متبادلة بتحقيق النصر.

وخلال الحرب، قالت طهران إنها استهدفت مقر الموساد ومحيطه في تل أبيب وألحقت به أضرارا "كبيرة"، وهي معلومات لم تؤكدها إسرائيل رسميا، وسط فرض رقابة مشددة على الخسائر التي لحقت بمواقعها الحساسة نتيجة الهجمات الإيرانية.