خبير عسكري: عملية احتلال غزة مختلفة عن كل العمليات السابقة

لا يمكن وصف العملية التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عنها قبل يومين لاحتلال مدينة غزة بأنها عملية برية بالمعنى العملياتي، وإنما هي توغلات لجس نبض المقاومة، كما يقول الخبير العسكري العقيد المتقاعد نضال أبو زيد.

فلا يجوز من الناحية العسكرية الدفع بفرقتين للقتال في عملية عسكرية ثم إلحاق الثالثة بهما، لأن القوات المطلوبة لتنفيذ أي عملية برية يجب أن تكون مستعدة وحاضرة على خط البدء قبل انطلاق العملية، حسب ما أكده أبو زيد في تحليل للجزيرة.

وتختلف وضعية جيش الاحتلال العسكرية في عملية "عربات جدعون 2″، عن كل عملياته السابقة التي شنها منذ بداية الحرب، لأنه يقوم بعمليات توغل محدودة، وهو يعاني نقصا في الجنود يصل إلى 30% من القوة المطلوبة لاحتلال غزة.

وطلب جيش الاحتلال 60 ألفا من جنود الاحتياط من أجل العملية لكنه لم يستقبل إلا نحو 70% من هذا العدد، ومن ثم فسيكون عليه تعويض هذا النقص من القوات النظامية، برأي الخبير العسكري.

ويعزو أبو زيد السبب في بطء العملية العسكرية إلى أنها تدار بعقلية الساسة وليس العسكريين فضلا عن التآكل في عدد الجنود والآليات.

في غضون ذلك، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر في المؤسسة العسكرية أن الجيش يستعد لمحاولات المقاومة الفلسطينية أسر جنود خلال عملية احتلال مدينة غزة.

كما قال قائد شعبة القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي دادو بار كاليفا، إن الجيش بحاجة لنحو 12 ألف جندي لسد حاجته العملياتية، بينهم 7 آلاف مقاتل. وأضاف -أمام لجنة مراقبة الدولة بالكنيست– أنه تم وضع هدف لتجنيد 4800 جندي من اليهود الحريديم.

في المقابل، قال قائد العمليات السابق بالجيش الجنرال يسرائيل زيف إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية- يبحث عن صورة نصر غير موجودة في هذه الحرب التي كان يجب وقفها منذ وقت طويل.