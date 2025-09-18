حنا: جيش الاحتلال يخوض أصعب حروبه وأكثرها تعقيدا في غزة

تعكس العملية التي وقعت اليوم الخميس في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ما سيكون عليه الوضع خلال العملية البرية لاحتلال المنطقة الوسطى، وتؤكد مدى صعوبة وتعقيد هذه الحرب، برأي الخبير العسكري العميد إلياس حنا.

فقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن جنديين قتلا وأصيب 8 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بسيارة همر، في رفح.

وتكشف هذه العملية أن إسرائيل تخوض أكثر الحروب وتعقيدا وصعوبة في تاريخها، لأنها تقاتل في أماكن حضرية لن تسهل السيطرة عليها، وفق ما قاله حنا في تحليل للجزيرة.

كما أن وقوع العملية في رفح التي تقع في أقصى الجنوب والتي تعتبرها إسرائيل منطقة آمنة لقواتها، يكشف العمى التكتيكي الذي تعانيه قوات الاحتلال.

فاستهداف آلية جنود همر يعني أنها كانت تتحرك دون قلق لأنها تعتبر المنطقة خالية من المقاومة، حسب الخبير العسكري الذي قال إن هذه العبوة ربما كانت مزروعة مسبقا وربما تم زرعها حديثا، مما يعني أن المقاومة لا تزال تمتلك طرقا للوصول لا تعرفها إسرائيل.

وتكمن أهمية التوقيت في أنه يعطي مؤشرا على ما ستكون عملية مدينة غزة التي يقول حنا إنها ستكون في منطقة سكنية تستحيل السيطرة عليها، حسب الخبير العسكري.

وخلص حنا إلى أن المقاومة "تعتمد على الردع التراكمي عبر تنفيذ عمليات متفرقة لرفع الكلفة البشرية في صفوف الاحتلال لتغيير القرار السياسي في إسرائيل".