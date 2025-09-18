حماس تدعو إلى حراك عالمي لكسر حصار غزة ووقف العدوان والتهجير

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تصعيد الحراك العالمي المتضامن مع قطاع غزة، رفضا لما وصفته بـ"عدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع" بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع.

وقالت الحركة في بيان لها -اليوم الخميس- "لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة مسيرات غضب ضد الاحتلال وداعميه، وصرخة في وجه الصمت والعجز الدولي، وصوتا موحدا لوقف العدوان وفتح المعابر وكسر الحصار".

ودعا البيان "الشعوب الحرة وأصحاب الضمائر الحية" إلى المشاركة في المظاهرات أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، وتفعيل أدوات الضغط الجماهيري والطلابي والنقابي والبرلماني لوقف الإبادة والتهجير القسري.

كما شدد على أهمية دعم "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة وتثمين دوره الإنساني وضمان حمايته حتى وصوله، وحذرت الاحتلال من استهدافه.

وأكدت الحركة أن الأيام المقبلة يجب أن تكون "مرحلة جديدة من التصعيد المتواصل" للحراك العالمي المناهض للعدوان والحصار، "وصوتا عالميا هادرا ضد القتل والقصف والإبادة والتجويع، وضد التهجير القسري، وتدمير الأبراج والبنايات في غزة وقصفها الوحشي" حتى تحقيق المطالب بوقف الحرب وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وقد خلّفت الإبادة 65,141 شهيدا و165,925 مصابا، بينهم أكثر من 2,513 شهداء سقطوا أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.