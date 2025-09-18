نتنياهو ينفي تورط إسرائيل في اغتيال الناشط الأميركي تشارلي كيرك

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، نفيا قاطعا الاتهامات التي تربط إسرائيل باغتيال الناشط السياسي الأميركي تشارلي كيرك، ووصف هذه الشائعات بأنها "كذبة كبيرة ووحشية".

وأضاف نتنياهو، في فيديو نشره اليوم الخميس على منصة إكس، "هذا جنون وكذب مطلق وأمر فظيع، لقد كان تشارلي كيرك موهبة عملاقة ونادرة"، وأشاد بكيرك باعتباره داعما مخلصا لإسرائيل ومدافعا عن الحرية وعن أميركا.

وأعرب نتنياهو عن أسفه لعدم تمكن الناشط الأميركي من زيارة إسرائيل كما كان مخططا لها.

وتابع نتنياهو "إذا اختلف كيرك مع سياسة من سياساتي أو قرار هنا أو هناك لم أكن أمانع فحسب، بل رحّبت بذلك، وأنا أعلم أن اقتراحاته كانت دائمًا نابعة من قلبه ومن حبه لإسرائيل وللشعب اليهودي".

ولم يتطرق نتنياهو إلى طبيعة هذه الخلافات، كما لم يشر إلى الجهات التي تتهم إسرائيل بالوقوف خلف الاغتيال.

وكان كيرك، المعروف بتأييده للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قتل في 10 سبتمبر/أيلول الجاري إثر إصابته برصاصة مجهولة المصدر في رقبته في وقت كان يتحدث فيه لمجموعة من الطلاب خلال فعالية في جامعة يوتا فالي بشأن أفكاره.

وألقت السلطات الأميركية القبض على المتهم بقتله لاحقا، وقالت إنه يدعى تايلر روبنسون، ويبلغ من العمر 22 عاما، ويقيم في ولاية يوتا.

ويعد كيرك مؤسس منظمة نقطة تحول الولايات المتحدة غير الربحية، وله 5.2 ملايين متابع على منصة إكس، و7.3 ملايين متابع على تطبيق تيك توك.