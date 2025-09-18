أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف حركة "أنتيفا"، وهي مجموعات يسارية مناهضة للفاشية، "منظمة إرهابية كبرى"، بعد أسبوع من اغتيال حليفه الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أمس الأربعاء "يسرّني أن أبلغ العديد من الأميركيين الوطنيين أنني بصدد تصنيف "أنتيفا" الكارثة اليسارية الراديكالية المريضة والخطرة، منظمة إرهابية كبرى".

وأضاف ترامب أنه أوصى بفتح تحقيق شامل حول مموّليها وفق أعلى المعايير القانونية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اغتيال الناشط المحافظ البارز تشارلي كيرك، وهو حليف مقرّب من ترامب، حيث وجّه الادعاء العام في ولاية يوتا اتهامات رسمية للمشتبه به في اغتيال كيرك تيلر روبنسون (22 عاما) بتنفيذ العملية، دون وجود أدلة تربطه بأي تنظيم خارجي.

وهاجم ترامب ومسؤولون كبار مرارا الجماعات اليسارية، وقالوا إنها خلقت أجواء من العدائية تجاه المحافظين قبل اغتيال كيرك.

ويقول خبراء قانون إن الولايات المتحدة لا تمتلك قائمة رسمية بـ"منظمات إرهابية داخلية"، وإن تصنيف حركات أيدولوجية غير هرمية مثل "أنتيفا" يفتقر إلى أساس قانوني، فضلا عن كونه يثير مخاوف تتعلق بحرية التعبير والانتماء الفكري.

ومنذ ولايته الأولى، حمّل ترامب حركة "أنتيفا" مسؤولية أحداث العنف التي رافقت احتجاجات عام 2020 بعد مقتل جورج فلويد، على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس، واتهمها مرارا بتهييج الشارع ضد المحافظين.

لكن منتقديه يعتبرون أن مثل تلك القرارات توظّف اغتيال كيرك كذريعة لتضييق الخناق على خصومه السياسيين.

وتعد "أنتيفا" منظمة يسارية مناهضة -في الأساس- للأفكار الرأسمالية والنيوليبرالية، وتعادي "الأفكار الفاشية والنازية واليمين المتطرف". ويتكون اسم "أنتيفا" من جزأين مضمونهما "ضد" (ANTI)، و"الفاشية" (FA)، ويصنفها البعض منظمة فوضوية شيوعية اشتراكية.