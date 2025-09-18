ترامب: أختلف مع ستارمر بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من لندن أنه يختلف مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أعلن ترامب وستارمر أنهما ناقشا قضايا عدة بينها الوضع في غزة وأوكرانيا والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى العلاقات بين البلدين.

وقال ستارمر إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة كجزء من خطة شاملة من شأنها تحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.

ورد ترامب بأن الخلاف بشأن الدولة الفلسطينية هو أحد الخلافات القليلة بينهما.

وكان ترامب انتقد إعلان فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال الرئيس الأميركي إنه يجب إطلاق سراح كل المحتجزين ووقف القتال في غزة "فورا"، مضيفا أن إسرائيل وغزة مسألة معقدة لكن إدارته ستتعامل معها.

ووصف هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل بأنه "أحد أسوأ الأيام وأكثرها عنفا في تاريخ العالم"، دون أن يشير في المقابل إلى عشرات آلاف الشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل خلال حربها المستمرة على غزة من حوالي عامين.

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى إدخال المساعدات لغزة بسرعة، ووصف الوضع هناك بغير المقبول.

وقال ستارمر إنه وترامب يعملان معا لإنهاء الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط وإدخال المساعدات وتحرير المحتجزين.

"بوتين خذلني"

وفي ما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا، قال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خذله، مشيرا بذلك إلى فشل محاولاته في إقناعه بوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات شاملة لتسوية النزاع على الرغم من اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي في ألاسكا.

وقال الرئيس الأميركي -خلال المؤتمر الصحفي المشترك- إن واشنطن تبذل جهودا كبيرة لحل النزاع في غزة وأوكرانيا، لكنه أقر بأن إنهاء الحروب مهمة صعبة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت دعما عسكريا لكييف بقيمة 350 مليار دولار.

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى الضغط على بوتين، مشيرا إلى أنه ناقش مع ترامب سبل زيادة الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

الحرب على الهجرة

وتحدث الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني أيضا عن الحملة التي يشنها البلدان على الهجرة غير النظامية.

وقال ترامب إن الهجرة غير النظامية تدمر الدول من الداخل، وأضاف أنه لا خيار أمام إدارته إلا ترحيل من وصفهم بالمهاجرين غير الشرعيين.

وتابع أنه في عهد الرئيس السابق جو بايدن، كان ملايين الأشخاص يتدفقون على حدود الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يدخل أي شخص الأراضي الأميركية بشكل غير مشروع خلال الشهور الثلاثة الماضية.

من جهته، قال ستارمر إن حكومته رحلت 135 ألف مهاجر منذ تسلمه منصبه قبل أكثر من عام.

وفي ما يتعلق الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، قال ترامب إن إدارته حسنت أداء الاقتصاد واستقطبت استثمارات بقيمة 17 تريليون دولار، كما أنها حلت قضايا التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، وفق تعبيره.

صفقات مع بريطانيا

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن زيارته إلى بريطانيا حققت صفقات بقيمة 350 مليار دولار.

وأشار ترامب إلى اتفاقية الازدهار التكنولوجي التي وقّعها مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووصفها بالتاريخية.

كما قال إنه سعيد بأن بريطانيا كانت أول دولة تبرم معها إدارته اتفاقا تجاريا، واصفا العلاقات الأميركية البريطانية بأنها لا مثيل لها في العالم.

من جهته، قال ستارمر إن بريطانيا وأميركا شريكان في الحرب والسلام، مضيفا أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لبلاده.

وكان الرئيس الأميركي بدأ مساء أول أمس زيارة دولة ثانية لبريطانيا وُصفت بالتاريخية.

ولقي ترامب استقبالا رسميا حافلا، وفي المقابل تظاهر الآلاف في لندن للتنديد بزيارته وبمواقف إدارته من الحرب على غزة والهجرة.