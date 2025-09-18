تدريبات عسكرية فنزويلية واسعة في الكاريبي وسط تصاعد التوتر مع أميركا

أطلقت فنزويلا تدريبات عسكرية واسعة النطاق في منطقة الكاريبي وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، في خطوة وصفها وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز بأنها تهدف إلى تعزيز الدفاعات وإظهار السيادة.

وأوضح بادرينو، في تصريح على التلفزيون الرسمي الأربعاء، أن أكثر من 2500 جندي يشاركون في التدريبات على جزيرة لا أورشيلا التي تبعد نحو 180 كيلومترا من ساحل فنزويلا، مدعومين بـ 12 سفينة حربية و22 طائرة و20 زورق مليشيا ومدفعية.

ويشارك فرع المليشيا في الجيش الفنزويلي، الذي يضم عناصر احتياط وأعضاء من الحزب الاشتراكي الحاكم وعمال شركات الدولة والمتقاعدين، إلى جانب القوات النظامية.

وقال بادرينو إن التدريبات التي ستستمر 3 أيام ستتضمن محاكاة إنزال القوات والدفاع الجوي وعمليات الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية ومهام القوات الخاصة، ووصف الفكرة بأنها تقوم على فكرة "شعب مسلح ومستعد".

وتأتي هذه المناورات في ظل توتر العلاقات مع واشنطن، حيث اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بتساهلها مع الجماعات الإجرامية المرتبطة بالولايات المتحدة، مشيرا إلى عصابة المخدرات "ترين دي أراغوا" وهي كارتل فنزويلي ينشط في عدة دول، وتصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وقد نشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي بهدف معلن هو مكافحة عصابات المخدرات، مما أثار توترا إضافيا مع فنزويلا التي تعتبر تلك القوات "تهديدا" لها.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ضربت "قاربا لتهريب المخدرات" مما أسفر عن مقتل 11 "إرهابي مخدرات". ووصفهم بأنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراغوا".

وكان الرئيس الفنزويلي قد اتهم، الاثنين الماضي، الولايات المتحدة بالإعداد لـ"عدوان عسكري" ضد بلاده مؤكدا أنها ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس".

وقال مادورو -خلال مؤتمر صحفي- إن هناك "عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد" وستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، مضيفا أن العلاقات بين البلدين "مقطوعة".