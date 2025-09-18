بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين خلال أيام

كشف موقع إخباري بريطاني، أمس الأربعاء، أن المملكة المتحدة تستعد للاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، بمجرد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء زيارته الرسمية.

ونقل موقع "آي" عن مصادر حكومية، أنه يمكن الإعلان عن الاعتراف في غضون أيام قليلة بمجرد مغادرة الرئيس الأميركي البلاد، وقبل اجتماعات وزراء الخارجية رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة يوم الاثنين المقبل.

وتوقع مسؤولون أن يُسأل ترامب عن خطط رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن تقدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي الذي سيجمعهما اليوم، وبرروا تأجيل الإعلان حتى مغادرة ترامب بالضغوط الدبلوماسية التي واجهتها الحكومة خلال الزيارة.

وقال المسؤولون إن الإعلان عن القرار خلال زيارة ترامب كان يمكن أن يهدد بزيادة التوترات مع واشنطن، مع إصرار ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو مواصلة دعمهما لحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعلى عكس الموقف الأميركي، تبنت المملكة المتحدة لهجة أكثر حدة ضد إسرائيل، فقد أدان رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الجديدة إيفيت كوبر ما وصفاه بأنه "كارثة إنسانية لا تُحتمل" تتكشف في غزة.

ووصفت كوبر أمس العدوان الإسرائيلي بأنه "عديم المسؤولية ومروع تماما"، محذرة من أنه "لن يجلب سوى مزيد من إراقة الدماء، ويقتل المزيد من المدنيين الأبرياء، ويعرض الرهائن المتبقين للخطر".

ولن يحضر ستارمر الاجتماع الأممي المقرر في نيويورك الأسبوع المقبل، حيث ستمثل المملكة المتحدة كوبر وديفيد لامي، الذي تقلد منصب نائب رئيس الوزراء، ولكنه كان وزير الخارجية حتى هذا الشهر.