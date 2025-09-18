المبعوث الأممي لسوريا يعلن التنحي وينتقد هجمات إسرائيل

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الخميس، أنه سيتنحى "في المستقبل القريب" بعد أكثر من 6 سنوات، واصفا في السياق ذاته التدخل الإسرائيلي في سوريا بـ"غير المقبول".

وأبلغ بيدرسون مجلس الأمن بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قَبِل استقالته، مضيفا أمام المجلس المكون من 15 عضوا "لدي رغبة منذ فترة في ترك المنصب لأسباب شخصية بعد فترة طويلة من الخدمة".

وأضاف "أكدت تجربتي في سوريا حقيقة ثابتة هي أن ظلمة الليل في بعض الأحيان تكون أشد ما يمكن قبيل الفجر، فقد بدا التقدم لوقت طويل مستحيلا إلى أن حدث فجأة".

وأضاف "نظرا للتغيّرات الاستثنائية في سوريا وبداية فصل جديد، كان من واجبي وشرفا لي البقاء في منصبي والمساعدة في توجيه الجهود السياسية للأمم المتحدة خلال الأشهر الأولى الحاسمة من هذه الفترة التاريخية من الانتقال السياسي"، في إشارة إلى الإطاحة بحكم بشار الأسد أواخر عام 2024.

وأكد الدبلوماسي النرويجي أنه "مدين جدا وممتن جدا للشعب السوري الذي أظهر شجاعة وإنسانية استثنائيتين على مر السنين".

معاناة السوريين

وقال بيدرسون "قليلون من عاشوا معاناة بعمق معاناة السوريين. وقليلون من أظهروا مثل هذه القدرة على الصمود والإصرار.. واليوم، إذ يطل فجر جديد على سوريا وشعبها، يتعين علينا جميعا أن نضمن أن يتحول هذا الفجر إلى مستقبل مشرق، فالشعب السوري يستحق ذلك".

وفيما يخصص التطورات في المشهد السوري، أكد بيدرسون أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا "غير مقبولة"، مشيرا إلى تنامي خطر التدخل الخارجي في سوريا.

وقال "أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بوقوع حوادث قتلت فيها إسرائيل عددا من الجنود السوريين، وإنزال قوات كوماندوز إسرائيلية جنوب دمشق، بالإضافة إلى هجمات أوائل الشهر الجاري".

وشدد المبعوث الأممي على أن "هذا النوع من التدخل الخارجي غير مقبول ويجب وقفه".

وكان بيدرسون خلال الحرب أحد مبعوثي الأمم المتحدة الذين قادوا بعثات سياسية سعت للتفاوض حول حل سلمي للأزمة بين نظام الأسد ومعارضيه.

من جانبه، أشاد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمام مجلس الأمن بجهود بيدرسون، قائلا إن بلاده تتطلع إلى الانخراط مع الأمين العام وأعضاء المجلس في العمل مع المبعوث المقبل بما يحفظ السيادة السورية ويلبي طموحات الشعب السوري.