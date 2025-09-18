الكينية شيروتيش تقتنص ذهبية 3000 متر موانع في لحظة درامية ببطولة العالم

انتزعت العداءة الكينية فيث شيروتيش لقبها العالمي الأول في سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات، بعد تفوق مثير على البحرينية وينفريد يافي حاملة اللقب، في نهائي حافل بالإثارة والحوادث، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافها الملعب الوطني في طوكيو الأربعاء.

ورغم حداثة سنها (21 عاما)، أضافت شيروتيش الذهبية العالمية إلى رصيدها الذي يضم برونزية بطولة العالم في بودابست قبل عامين، وبرونزية أولمبياد باريس العام الماضي.

وجاء انتصارها بعد لحظة حاسمة في اللفة الأخيرة، حين تجاوزت الحاجز الذي تعثرت به يافي على المستقيم الأخير، قبل أن تتخطى الحاجز المائي وتصل إلى خط النهاية بزمن 8:51.59 دقائق، وهو أسرع زمن يُسجّل في تاريخ بطولات العالم.

وقالت البطلة الكينية عقب الفوز "التحسّن من البرونزية إلى الذهبية أمر مذهل بالنسبة لي.. في آخر 400 متر قلت لنفسي: هذه لحظتي"، مؤكدة أن نصائح مدربها بالإيمان والثقة كانت مفتاح الانتصار.

يافي تكتفي بالفضية وألميو تحصد البرونزية

وحلت يافي، المولودة في كينيا والحاصلة على ذهبية أولمبياد طوكيو 2021، في المركز الثاني بزمن 8:56.46 دقائق، فيما نالت الإثيوبية سيمبو ألميو البرونزية محققة أفضل زمن شخصي لها (8:58.86 دقائق).

وأقرت يافي بأنها فقدت إيقاعها في الأمتار الأخيرة، لكنها تعهدت بالعودة للمنافسة على اللقب في النسخ المقبلة.

سقوط تشيموتاي وغياب الرقم القياسي العالمي

وشهد السباق سقوط الأوغندية بيروث تشيموتاي، بطلة أولمبياد طوكيو 2021، قبل النهاية بقليل، مما حرمها من إكمال المنافسة.

ورغم الوتيرة السريعة، حالت الرطوبة العالية دون تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الكينية بياتريس تشيبكويتش (8:44.32 دقائق).

تكتيك محسوب

وجاءت البداية قوية بقيادة تشيموتاي ونورا جيروتو بطلة العالم 2022، قبل أن تنفصل مجموعة من 7 عداءات عن بقية المشاركات.

ومع تبقي لفتين على النهاية، تقدمت يافي إلى الصدارة، لكن شيروتيش ظلت خلفها بذكاء، قبل أن تنقض على الفوز في اللحظة الحاسمة.