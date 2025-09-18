أخبار|كينيا

الكينية شيروتيش تقتنص ذهبية 3000 متر موانع في لحظة درامية ببطولة العالم

TOKYO, JAPAN - SEPTEMBER 17: Gold medalist, Faith Cherotich of Team Kenya, poses for a photo with the national flag after victory in the Women's 3000 Metres Steeplechase Final on day five of the World Athletics Championships Tokyo 2025 at National Stadium on September 17, 2025 in Tokyo, Japan. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
العداءة الكينية فيث شيروتيش تفوز بلقبها العالمي الأول في سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات (غيتي إيميجز)
Published On 18/9/2025
|
آخر تحديث: 12:21 (توقيت مكة)

حفظ

انتزعت العداءة الكينية فيث شيروتيش لقبها العالمي الأول في سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات، بعد تفوق مثير على البحرينية وينفريد يافي حاملة اللقب، في نهائي حافل بالإثارة والحوادث، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافها الملعب الوطني في طوكيو الأربعاء.

ورغم حداثة سنها (21 عاما)، أضافت شيروتيش الذهبية العالمية إلى رصيدها الذي يضم برونزية بطولة العالم في بودابست قبل عامين، وبرونزية أولمبياد باريس العام الماضي.

وجاء انتصارها بعد لحظة حاسمة في اللفة الأخيرة، حين تجاوزت الحاجز الذي تعثرت به يافي على المستقيم الأخير، قبل أن تتخطى الحاجز المائي وتصل إلى خط النهاية بزمن 8:51.59 دقائق، وهو أسرع زمن يُسجّل في تاريخ بطولات العالم.

وقالت البطلة الكينية عقب الفوز "التحسّن من البرونزية إلى الذهبية أمر مذهل بالنسبة لي.. في آخر 400 متر قلت لنفسي: هذه لحظتي"، مؤكدة أن نصائح مدربها بالإيمان والثقة كانت مفتاح الانتصار.

Sep 17, 2025; Tokyo, Japan; Faith Cherotich (KEN) celebrates after winning the gold medal in a championship record time in the women’s 3,000 meter steeplechase during the World Athletics Championships at National Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
سجلت فيث تشيروتيتش رقما قياسيا بفوزها بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات (رويترز)

يافي تكتفي بالفضية وألميو تحصد البرونزية

وحلت يافي، المولودة في كينيا والحاصلة على ذهبية أولمبياد طوكيو 2021، في المركز الثاني بزمن 8:56.46 دقائق، فيما نالت الإثيوبية سيمبو ألميو البرونزية محققة أفضل زمن شخصي لها (8:58.86 دقائق).

وأقرت يافي بأنها فقدت إيقاعها في الأمتار الأخيرة، لكنها تعهدت بالعودة للمنافسة على اللقب في النسخ المقبلة.

Kenya's Faith Cherotich crosses the finish line to win the women's 3,000 meters steeplechase final at the World Athletics Championships in Tokyo, Wednesday, Sept. 17, 2025. (AP Photo/Abbie Parr)
لحظة وصول فيث شيروتيش إلى خط النهاية (أسوشيتد برس)

سقوط تشيموتاي وغياب الرقم القياسي العالمي

وشهد السباق سقوط الأوغندية بيروث تشيموتاي، بطلة أولمبياد طوكيو 2021، قبل النهاية بقليل، مما حرمها من إكمال المنافسة.

ورغم الوتيرة السريعة، حالت الرطوبة العالية دون تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الكينية بياتريس تشيبكويتش (8:44.32 دقائق).

Uganda's athlete Peruth Chemutai (bottom) reacts as she gets medical attention after competing in the women's 3000m steeplechase final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 17, 2025. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
سقوط الأوغندية بيروث تشيموتاي، بطلة أولمبياد طوكيو 2021، قبل النهاية بقليل (الفرنسية)

تكتيك محسوب

وجاءت البداية قوية بقيادة تشيموتاي ونورا جيروتو بطلة العالم 2022، قبل أن تنفصل مجموعة من 7 عداءات عن بقية المشاركات.

إعلان

ومع تبقي لفتين على النهاية، تقدمت يافي إلى الصدارة، لكن شيروتيش ظلت خلفها بذكاء، قبل أن تنقض على الفوز في اللحظة الحاسمة.

المصدر: رويترز

إعلان