الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس من أن مستشفيات غزة باتت "على حافة الانهيار" جراء توسيع العدوان البري الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، وسط دعوات لوقف إطلاق نار فوري في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس في منشور على منصة "إكس": إن التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة يؤديان لموجات نزوح جديدة، مضيفا أن المصابين وذوي الإعاقة لا يستطيعون الانتقال لأماكن آمنة، مما يعرضهم لخطر جسيم.

وأوضح أن المستشفيات المكتظة أصلا في شمال غزة على وشك الانهيار وتصاعد العنف يعوق الوصول إليها. ودعا إلى وضع حد فوري لهذه الظروف اللا إنسانية ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

في ذات السياق، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة: إن إسرائيل دفعت معظم سكان قطاع غزة للتجمع في مساحة لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن هناك انهيارا كبيرا للمنظومة الصحية والمساعدات الغذائية في قطاع غزة.

توزيع بأمان

في غضون ذلك، طالبت الـ"أونروا" في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" بضرورة السماح لها بإدخال مساعداتها وتوزيعها بأمان وعلى نطاق واسع.

وبدأت إسرائيل منذ الثلاثاء الماضي هجوما بريا على مدينة غزة في الشمال، وكثفت جهودها لإخلاء المدينة من المدنيين من خلال فتح طريق إضافي للمتجهين جنوبا.

ويوجد مئات الآلاف من الأشخاص الذين يحتمون في المدينة، والكثير منهم مترددون في الانصياع لأوامر إسرائيل بالتحرك بسبب الأخطار على طول الطريق، والظروف القاسية ونقص الغذاء في المنطقة الجنوبية، والخوف من التهجير الدائم.

وتسيطر إسرائيل على جميع المنافذ المؤدية إلى غزة، وتقول إنها تسمح بدخول ما يكفي من المساعدات الغذائية إلى القطاع، الذي تواصل فيه عدوانها منذ نحو عامين، كما تدعي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسرق المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.

إعلان

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و964 شهيدا، و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 428 فلسطينيا منهم 146 طفلا.