الشيباني يصل إلى واشنطن في أول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 25 عاما

وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الخميس إلى واشنطن في زيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عاما وفق ما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين لقناة الإخبارية السورية الرسمية.

ومن المنتظر أن يبحث الشيباني رفع العقوبات المتبقية المفروضة على بلاده، وفق ما أفاد مصدر في الخارجية السورية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي الإطار ذاته، نقل موقع إكسيوس الأميركي عن السيناتور ليندسي غراهام قوله إن الشيباني سيجتمع مع مشرعين أميركيين في واشنطن لمناقشة رفع العقوبات الأميركية المتبقية عن سوريا بشكل دائم.

وأوضح غراهام أنه من المقرر أن يلتقي وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ مع الشيباني اليوم لمناقشة عقوبات محدّدة فرضتها واشنطن على سوريا بموجب قوانين مثل قانون قيصر ورفعها بشكل دائم.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من هذا العام رفع بعض العقوبات الأميركية الرئيسية المفروضة على سوريا.

كما من المتوقع أن يجتمع الشيباني مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو غدا الجمعة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن موقع أكسيوس.

يذكر أن آخر زيارة لوزير خارجية سوري إلى واشنطن كانت عام 1999 عندما زار وزير الخارجية آنذاك فاروق الشرع العاصمة الأميركية والتقى مسؤولين أميركيين لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، بأن مفاوضات سوريا مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة.

وتأمل دمشق، في مفاوضاتها الجارية مع إسرائيل، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الأخيرة الضربات الجوية وسحب قواتها التي توغلت في جنوبي سوريا.

ونفى الشرع ما تردد عن وجود ضغط أميركي على سوريا، قائلا إن الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط، مشيرا إلى أن إسرائيل شنت أكثر من ألف غارة على سوريا ونفذت ما يزيد عن 400 توغل بري منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول.