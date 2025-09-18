الشيباني يزور واشنطن لرفع العقوبات المتبقية عن سوريا

نقل موقع أكسيوس عن مشرعين ومسؤولين أميركيين أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور واشنطن، اليوم الخميس، لإجراء محادثات في الكونغرس بشأن رفع العقوبات المتبقية على سوريا بشكل دائم.

وقال السيناتور ليندسي غراهام إنه وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ سيلتقون الشيباني لبحث رفع عقوبات أميركية محددة، بينها قانون قيصر، عن دمشق بشكل دائم، وفق أكسيوس الذي ذكر أن الوزير السوري سيلتقي أيضا نظيره الأميركي ماركو روبيو غدا الجمعة.

وقال غراهام إنه سيدعم إلغاء تلك العقوبات إذا تحركت سوريا رسميا نحو إبرام اتفاق أمني جديد مع إسرائيل وانضمت إلى تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وزيارة الشيباني هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاما، وتأتي في أعقاب تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، بأن مفاوضات سوريا مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة.

وتأمل دمشق، في مفاوضاتها الجارية مع إسرائيل، التوصل لاتفاق يقضي بوقف الأخيرة الضربات الجوية وسحب قواتها التي توغلت في جنوبي سوريا.

ونفى الشرع ما تردد عن وجود ضغط أميركي على سوريا، قائلا إن الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط.

وقال إن إسرائيل شنت أكثر من ألف غارة على سوريا ونفذت ما يزيد على 400 توغل بري منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول عندما قاد الشرع نفسه هجوما للثوار أطاح الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب رفع بعض العقوبات الأميركية الرئيسية المفروضة على سوريا في وقت سابق من هذا العام.