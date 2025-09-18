الشرطة البريطانية تعتقل ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لجهاز أجنبي

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية توقيف 3 أشخاص للاشتباه في مساعدتهم جهاز استخبارات أجنبي، في إطار تحقيق أجرته وحدة مكافحة الإرهاب.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم الخميس إن المعتقلين، وهم رجلان يبلغان من العمر 41 و46 عاما وامرأة تبلغ 35 عاما، أُوقفوا في أماكن مختلفة بمقاطعة إسيكس جنوبي شرقي إنجلترا، قبل أن يتم نقلهم إلى مركز شرطة في لندن والإفراج عنهم لاحقا بكفالة مشروطة.

ولم تكشف السلطات البريطانية عن هوية الثلاثة المشتبه فيهم.

وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب دومينيك مورفي إن الأجهزة الأمنية تشهد زيادة في أعداد من وصفهم بـ"الوكلاء" الذين يُجنَّدون من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.

وأضاف أن شابين بريطانيين تم تجنديهما في وقت سابق من قبل مجموعة فاغنر الروسية لإشعال حريق متعمد في مستودع مرتبط بأوكرانيا، وأشار إلى أن بعض السجناء يواجهون أحكاما بالسجن بعد تورطهم في عمليات تخريب استهدفت مصالح مرتبطة بأوكرانيا داخل بريطانيا.

وحذر من أن أي شخص قد يتم استقطابه للعمل لصالح دولة أجنبية يجب أن يدرك أن هذه الأنشطة ستخضع للتحقيق وأن العواقب ستكون وخيمة، على حد وصفه.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق عن تفكيك شبكات تجسس مرتبطة بروسيا، بينها إدانة 6 بلغاريين العام الماضي.