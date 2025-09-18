الدولي الغاني توماس بارتي ينفي أمام القضاء البريطاني تهم اغتصاب

نفى لاعب وسط فياريال الإسباني، الغاني توماس بارتي، الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداء جنسي بحق 3 نساء، وذلك خلال مثوله أمام محكمة بريطانية في لندن.

وقد مثل الدولي الغاني (32 عاما) أمام محكمة "ساوثوورك كراون" يوم الأربعاء، واكتفى بتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده قبل أن يعلن براءته من جميع التهم.

وتعود الوقائع المزعومة إلى الفترة ما بين أبريل/نيسان 2021 ويونيو/حزيران 2022، حين كان بارتي لاعبا في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.

ويواجه بارتي 5 تهم بالاغتصاب تتعلق بامرأتين، إضافة إلى تهمة اعتداء جنسي على امرأة ثالثة.

وقد أُفرج عنه بكفالة في انتظار محاكمته المقررة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، التي يُتوقع أن تستمر ما بين 6 و8 أسابيع.

مسيرته الكروية

انضم بارتي إلى أرسنال عام 2020 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 50 مليون يورو، وأصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق قبل انتهاء عقده في يونيو/ حزيران الماضي وانتقاله إلى فياريال.

وكان اللاعب قد شارك مؤخرا مع فياريال في مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، الغريم التقليدي لأرسنال، حيث دخل بديلا في الشوط الثاني وتعرض لصافرات استهجان من جماهير الفريق الإنجليزي في كل مرة لمس فيها الكرة.