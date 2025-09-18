الخارجية الفلسطينية: تصريحات سموتريتش بشأن غزة اعتراف رسمي بالإبادة والتهجير

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي شبّه فيها قطاع غزة بمشروع استثماري عقاري قابل للتقاسم مع الولايات المتحدة، واعتبرت ذلك اعترافا رسميا بمخططات الإبادة والتهجير الجماعي بحق الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى "الدعوات التحريضية التي تتعامل مع غزة كعقار للبيع أو الحصص، بما يشكل إمعانا في جرائم الإبادة وتحويلا للقطاع إلى أرض غير صالحة للحياة، مع كشف واضح لمخططات تهجير سكانه".

وأضافت الوزارة أن هذه الطروحات تمثل "استهانة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين".

وجاءت تصريحات سموتريتش خلال مؤتمر عقاري في تل أبيب، قال فيه إن "إعادة إعمار القطاع ستصبح استثمارا مربحا بعد أن أنجزنا مرحلة الهدم بالفعل".

وأضاف سموتريتش أن الخطة "مطروحة على مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وأنه بدأ مفاوضات مع واشنطن حول "كيفية تقاسم النسب على الأرض"، على حد قوله.

Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich said there’s a “business plan” to turn Gaza into a “real estate bonanza,” adding he is discussing with the Trump administration how to share the proceeds. pic.twitter.com/DHOhw3rcMe — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 17, 2025

إفلاس أخلاقي

ورأت الخارجية الفلسطينية أن هذه التصريحات تمثل "إفلاسا أخلاقيا وسياسيا" من جانب حكومة الاحتلال، وشددت على أن استمرار الحصار والتجويع في غزة يعكس إصرار إسرائيل على تعميق المأساة الإنسانية.

كما حذرت الوزارة من أخطار التقاعس الدولي، ودعت إلى تدخل عاجل لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين، وصون ما تبقى من مصداقية النظام الدولي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت، أواخر أغسطس/آب الماضي، عن خطة يجري تداولها في أوساط إدارة ترامب لإعادة إعمار غزة، تقوم على وضع القطاع تحت وصاية أميركية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تحويله إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا المتقدمة.

إعلان

وكان ترامب صرح في فبراير/شباط الماضي للصحفيين بأن السماح بعودة الفلسطينيين إلى القطاع سيكون خطأ كبيرا، واصفا غزة بأنها موقع عقاري ضخم يمكن للولايات المتحدة امتلاكه وتطويره تدريجيا، على حد قوله.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وقد خلّفت الإبادة 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، بينهم أكثر من 2504 شهداء سقطوا أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.