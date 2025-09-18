قتيلان إسرائيليان في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شخصين قتلا في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن، دون أن توضح هوية القتيلين.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن القتيلان يبلغان من العمر 60 و20 عاما.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية جندي أردني متقاعد كان يقود شاحنة ونفذ إطلاق النار من مسافة صفر ثم طعنا، قبل أن يتم قتله.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن منفذ العملية تسلل في شاحنة تحمل مساعدات قادمة من الأردن.

وعلى إثر العملية، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر أللنبي بشكل كامل، وأعلنت حالة استنفار في المنطقة الحدودية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش من لواء الأغوار والسامرة تقوم حاليا بعمليات تمشيط وتطويق مدينة أريحا القريبة من المعبر.

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إنّ السلطات تتابع ما يتمّ تداوله من أنباء عن وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة، وستعلن عن أية تفاصيل حال ورودها.

ومعبر اللنبي تسمية إسرائيلية للمعبر الذي يعرف بمعبر الكرامة لدى الفلسطينيين وجسر الملك حسين في الأردن، ويشكل المعبر نقطة عبور مهمة للتجارة بين الأردن وإسرائيل.

يذكر أن معبر اللنبي شهد في سبتمبر/أيلول 2024 عملية أدت إلى مقتل 3 من أفراد الأمن الإسرائيليين، وكان الثلاثة يعملون في تفتيش الشاحنات على الجسر الذي يخضع لسلطة إسرائيلية كاملة.

وأدى الهجوم في ذلك الوقت لإغلاق المعبر لمدة يومين.